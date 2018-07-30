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Графеновые наноленты не меняют своих свойств при деформации структуры

Наука

Электрические свойства наноленты не зависят от структурных дефектов

Графеновые наноленты не меняют своих свойств при деформации структуры
Графен

Берлин, 30 июля 2018, 14:30 — REGNUM  Учёные из Германии и США пришли к выводу, что электрические свойства графеновых нанолент не меняются при добавлении в их структуру дефектов. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Физики получили наноленты из графена с различной частотой дефектов и провели исследование их механических и электрических свойств при помощи микроскопа.

Выяснилось, что электрические свойства наноленты не зависят от структурных дефектов. При этом наноленты с дефектами оказались более гибкими, чем «чистые» наноленты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные изучили свойства графена и нашли объяснение, почему внутри него электрические аналоги частиц и античастиц могут уничтожать друг друга.

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