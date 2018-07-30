Графеновые наноленты не меняют своих свойств при деформации структуры

Берлин, , 14:30 — REGNUM Учёные из Германии и США пришли к выводу, что электрические свойства графеновых нанолент не меняются при добавлении в их структуру дефектов. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters.

Физики получили наноленты из графена с различной частотой дефектов и провели исследование их механических и электрических свойств при помощи микроскопа.

Выяснилось, что электрические свойства наноленты не зависят от структурных дефектов. При этом наноленты с дефектами оказались более гибкими, чем «чистые» наноленты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные изучили свойства графена и нашли объяснение, почему внутри него электрические аналоги частиц и античастиц могут уничтожать друг друга.

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