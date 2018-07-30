Представитель ЮНЕСКО: Индонезии нужно развивать науку и технологии

Джакарта, , 12:57 — REGNUM Представитель ЮНЕСКО в Джакарте Шахбаз Хан считает, что Индонезии необходимо больше инвестировать в развитие науки и технологий, чтобы способствовать достижению целей устойчивого развития до 2030 года, сообщает Antaranews.

Будучи самой большой страной в Юго-Восточной Азии с высоким экономическим ростом, Индонезия по-прежнему сталкивается с одной из серьезных проблем, которая возникает в странах со средним ростом.

«Чтобы освободиться от этой «ловушки», Индонезия должна разработать исследовательскую и технологическую базу для поддержки жизни своих граждан», — заявил Шахбаз Хан на Региональном совещании по стратегической координации ЮНЕСКО под названием «Наука для обеспечения и расширения возможностей Азиатско-Тихоокеанского региона для достижения целей устойчивого развития» в Джакарте, 30 июля.

Индонезия серьезно отстает от Южной Кореи как страны, которая занимает первое место в плане инвестиций в исследования и разработки на основе данных Статистического института ЮНЕСКО.

Для сравнения в Южной Кореи 6 856 исследователей на миллион жителей, 4,3% ВВП или 73 млрд долларов США приходится на развитие науки и техники. В то время как в Индонезии насчитывается всего 89 исследователей на миллион жителей, 0,1% ВВП или 2 млрд долларов США приходится на развитие науки.

Соглашаясь с Шахбаз Ханом, председатель Национальной комиссии Индонезии в ЮНЕСКО Ариф Рахман заявил, что Индонезия прилагает все усилия для развития науки и технологий.