Сибирские учёные приступили к изучению вихревых следов самолётов

Новосибирск, , 11:29 — REGNUM Учёные проводят на базе новосибирского аэропорта «Толмачёво» исследование вихревых следов самолётов при различных атмосферных условиях, сообщили ИА REGNUM в Сибирском отделении Российской академии наук. Работа проходит в рамках проекта Российского научного фонда. Новосибирский аэропорт уже во второй раз выступает площадкой для проведения такого исследования Института оптики атмосферы им. В. Е. Зуева СО РАН, впервые замеры проводились в мае 2016 года.

«Теоретические и экспериментальные исследования вихревых следов воздушных судов необходимы для разработки систем обеспечения вихревой безопасности полётов. Образование аэродинамической подъёмной силы при движении самолёта в воздухе сопровождается возникновением пары вихрей. Для безопасной аэронавигации необходимо знать минимальное допустимое расстояние между следующими друг за другом самолётами, которое зависит от типа воздушного судна, его массы и размаха крыла, высоты и скорости полёта, состояния атмосферы и т. д», — объясняют учёные.

Для максимально точных результатов во внимание принимались условия внешней среды (температура воздуха, скорость и направление ветра).

«Нами получен большой массив дополнительной информации, который поможет детально исследовать вихревые следы самолётов при различных атмосферных условиях», — заявил ведущий научный сотрудник ИОА Игорь Смалихо.

Отметим, что Международный аэропорт «Толмачёво» — это крупнейший за Уралом транзитный авиаузел на направлениях между Европой и Азией. Пропускная способность на внутренних авиалиниях — 1,8 тыс. пассажиров в час, на международных — 1,3 тыс. пассажиров. Аэропорт имеет две взлётно-посадочные полосы I и II категории ICAO.