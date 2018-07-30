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Тайну чёрных дыр раскроет теория струн — физики

Наука

Ученые пока бессильны предсказать, что произойдет с человеком в черной дыре

Тайну чёрных дыр раскроет теория струн — физики
Чёрная дыра

Колумбус, США, 30 июля 2018, 06:41 — REGNUM  Американские физики пришли к выводу, что черные дыры окружены не «стеной огня», а своего рода клубком из объектов, поведение которого описывает теория струн. Об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of High Energy Physics.

Теория «стены огня», выдвинутая ранее, подразумевает полной уничтожение всей материи, попадающей в черную дыру. Считалось, к примеру, что упавший туда человек сгорит до того, как достигнет горизонта событий.

Однако расчеты с помощью компьютерной модели показали, что почти все электроны преодолеют «стену огня», не заметив её и не столкнувшись с её фотонами высокой энергии. Если частица или человек приблизятся к горизонту событий, то «клубок» поглотит их до того, как будет достигнута самая горячая зона, а это полностью противоречит теории «стены огня», пояснил Самир Матур из университета штата Огайо в американском Колумбусе.

Что именно произойдет с человеком в такой ситуации — пока неизвестно. Но ответить на этот вопрос может только теория струн, говорится в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае австралийские ученые обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в созвездии Южной Рыбы. Ранее американским специалистам удалось объяснить присутствие сложных молекул вблизи черных дыр.

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