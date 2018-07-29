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В Москве 28 июля отмечена рекордная жара

Наука

Воздух прогрелся до 30,7 градуса

В Москве 28 июля отмечена рекордная жара
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лето

Москва, 29 июля 2018, 06:10 — REGNUM  День 28 июля стал самым жарким в Москве с начала лета. Это следует из данных метеобюро Москвы и Московской области.

Столбик термометра поднялся до отметки 30,7 градуса. Прежний максимум был отмечен 30 июня — тогда воздух прогрелся до 30,6 градуса.

Абсолютный рекорд для 28 июля был зафиксирован в 2010 году, когда термометр показал 37,5 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, жаркая погода продержится на Европейской части России и в северной части Сибири до 3 августа. В верхних широтах Северного полушария завис мощный антициклон, поясняют синоптики. Он блокирует в верхней тропосфере сильный ветер, который мог бы стать препятствием для жаркого воздуха из тропической зоны.

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