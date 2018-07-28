Питоны могут жить и размножаться без воды

Вашингтон, , 04:45 — REGNUM Питоны смогли отложить потомство в условиях отсутствия источников воды, они потребляли жидкость из собственных мышц, пишет журнал Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Исследователи из Университета штата Аризона (США) решили доказать, что вода, которая является одним из важнейших ресурсов, просто необходима в период беременности. Под руководством Джорджа Бруша биологи провели исследование на змеях, которое длилось двадцать три дня.

Четыре группы змей имели разный доступ к воде. Две первые имели доступ к воде весь эксперимент, вторым воды не давали. Одна из групп с водой и одна — без воды были беременные самки, вторые группы, соответственно, самки без потомства. Для того, чтобы видеть, какие процессы происходят в организме змей, учёные измеряли побочные продукты сжигания жира и мышц, мочевая кислота и кетоны, также, отслеживался объём мышц. В конце эксперимента все беременные самки (и из группы с водой и — без) отложили яйца.

Питоны, которые обходились без воды во время беременности, потеряли большую массу тела по сравнению со всеми остальными группами, а именно: уменьшились эпаксиальные мышцы, расположенные вдоль спины. Зато их размер кладки сопоставим с размерами кладки самок, снабжённых водой, но их яйца с более тонкой скорлупой и вес их на 16% меньше веса остальных.

Автор исследования Бруш объяснил значение их исследования:

«Наши дополненные знания об отношении между гидратацией и репродуктивными потребностями помогут нам лучше понять реакцию организма на ограничение воды. Мы сможем изменить подход к пониманию базовых репродуктивных нужд в экологическом контексте, который раньше игнорировал воду и концентрировался исключительно на энергетических ресурсах».

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