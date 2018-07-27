«Кровавая луна» и великое противостояние Марса: удивительное зрелище

Барнаул, , 14:36 — REGNUM За удивительным зрелищем — полным лунным затмением и великим противостоянием Марса — в ночь на 28 июля будет наблюдать кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM учёный напомнил, что момент очередного великого противостояния повторяется впервые с 2003 года.

Астрономы говорят, что если Марс и Земля сближаются на расстояние меньшее 60 млн. км, то подобные противостояния называют великими. Они случаются каждые 15 или 17 лет и всегда используются для интенсивных наблюдений за красной планетой. Однако противостояние 2003 года оказывается не просто великим, а величайшим, подобного которому не было 60 тысяч лет: планеты сближались на расстояние менее чем 56 млн. км.

В 2018 году противостояние состоится 27 июля, а через трое суток произойдет наибольшее сближение с Марсом, когда расстояние до него составит 0,385 а.е. (57,6 млн км). В этот момент Красная планета по блеску будет уступать только Солнцу, Венере и Луне. Впрочем рекорд этот будет побит сравнительно скоро (по астрономическим меркам) — в августе 2287 года.

Кстати, после изобретения телескопа почти каждое великое противостояние Марса отмечается каким-то связанным с ним научным открытием. Одним из самых знаменитых считается противостояние августа 1877 года, когда американский астроном Асаф Холл открыл два марсианских спутника — Фобос и Деймос.

Как уже сообщало ИА, полное затмение Луны, которое произойдёт в ночь н с 27 на 28 июля 2018 года, станет самым длительным в XXI веке, оно продлится почти четыре часа — с 21:24 мск до 01:20 мск.

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