Молодые липчане участвуют в Энергетической летней школе Сколково-2018

Липецк, , 14:21 — REGNUM Студенты кафедры электрооборудования Липецкого государственного технического университета получили возможность пройти обучение в Энергетической летней школе Сколково-2018. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, поездка организована по инициативе регионального управления энергетики и тарифов, а также при поддержке ЛГТУ и филиала ПАО «МРСК Центра» — «Липецкэнерго».

На обучение отправятся Артем Яковлев и Алексей Кривоносов, которые окончили бакалавриат и планируют продолжить обучение в магистратуре, а также Александр Кустов, Михаил Пронин и Евгений Середин, которые только окончили третий курс и начали подготовку выпускной работы. Все студенты активно участвуют в работе Студенческого проектного офиса (СПО), созданного в 2016 году региональным управлением энергетики и тарифов.

СПО ориентирован на объединение молодых специалистов, представителей энергетических компаний, бизнеса и органов исполнительной власти для решения образовательных, социальных и инженерно-практических задач. В ходе работы участники офиса разрабатывают инновационные решения в сфере энергетики, внедряя их на практике в электроэнергетических компаниях региона. Благодаря свободному общению между собой и с профессионалами студенты приобретают опыт проектной деятельности.

«Уровень развития технологий и производства в Липецкой области постоянно стимулирует к повышению качества образования, в том числе и высшего», — заявил глава региона Олег Королев.

Энергетическая школа, организованная на базе Московской школы управления Сколково, реализует уникальную программу, включающую лекции, интерактивные мероприятия, бизнес-игры, где лекторами выступают не только аналитики и эксперты научно-исследовательских организаций, но и менеджеры-практики. Уже в первый день участники СПО общались со спикерами по вопросам топливно-энергетического комплекса. Кроме того, в ходе обучения каждому участнику будет предоставлена возможность проконсультироваться у преподавателей по вопросам реализации собственных проектов и исследований, что позволит не только углубить знания по своему профилю, но и приобрести уникальные компетенции в смежных отраслях.