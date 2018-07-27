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Лунное затмение в ночь на 28 июля будет хорошо видно в Москве и Петербурге

Наука

Если не подведет погода

Москва, 27 июля 2018, 13:35 — REGNUM  В ночь на 28 июля, когда Луна приобретёт багрово-красный оттенок, жители обеих столиц России смогут наблюдать самое длительное лунное затмение XXI века, сообщил пресс-секретарь института прикладной астрономии РАН Николай Железнов в эфире НСН.

«И в Москве, и в Петербурге его будет прекрасно видно», — сказал он. По его словам, спутник Земли начнет погружаться в тень еще до своего восхода, поэтому на небосклоне Луна появится уже «кровавой».

Железнов добавил, что в эту же ночь жители России смогут наблюдать другое астрономическое явление — противостояние Марса. Красная планета окажется на самом коротком расстоянии от Земли и будет находиться недалеко от Луны.

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Астрономия
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