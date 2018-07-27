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Частицы не двигаются быстрее скорости света — установлена скорость нейтрино

Наука

Международной группе астрономов удалось рассчитать скорость движения нейтрино — частицы с бесконечно малой массой

Лос-Гатос, США, 27 июля 2018, 02:37 — REGNUM  Учёные выяснили, что нейтрино перемещаются чуть медленнее скорости света, опровергнув наблюдения детектора частиц OPERA, зафиксировавшего в 2011 году движение нейтрино со скоростью выше скорости света, сообщает журнал arXiv.org.

Астрономы сравнили время прибытия частиц и света к Земле от галактики, которая удалена на четыре миллиона световых лет от нашей планеты. Разница оказалась равна одной миллиардной доли секунды.

Напомним, 21 июля ИА REGNUM сообщило, что учёные смогли раскрутить наночастицы быстрее миллиарда оборотов в секунду, на сегодняшний день — это рекордная скорость.

Читайте ранее в этом сюжете: Физики разогнали наночастицы до рекордной скорости

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Научные исследования
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