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Стабильность экосистем в опасности — ночное освещение мешает даже осам

Наука

Учёные исследовали поведение ос-наездников при ночном освещении и без. Выводы неутешительные

Эксетер, Великобритания, 27 июля 2018, 02:02 — REGNUM  Влияние разных уровней ночной освещённости на поведение тлей и паразитирующих на них ос-наездников изучала группа исследователей из Эксетерского университета под руководством Дирка Сандерса (Dirk Sanders), оказалось, что освещённость влияет на поведение насекомых, сообщает Current Biology.

В полевых условиях было собрано сорок восемь экспериментальных площадок с растениями, куда высадили по четыре вида тлей и столько же видов ос-наездников. Наблюдение за насекомыми длилось десять поколений тлей. Выяснилось, что при низком уровне освещённости осы убивали в два раза больше тлей, нежели при более ярком.

Сандерс прокомментировал:

«При слабом свете осы становились куда более эффективными охотниками, что приводило к уменьшению численности тлей, однако яркий свет все сильнее и сильнее отвлекал наездников».

Авторы статьи хотят, чтобы люди задумались о вреде ночного искусственного освещения, т.к. его влияние может иметь далеко идущие последствия для стабильности экосистем, которые невозможно оценить, изучая отдельные виды.

Напомним, ещё в прошлом году ИА REGNUM сообщало о вреде ночного освещения, говоря о влиянии освещения на артериальное давление.

Читайте ранее в этом сюжете: Ученые: Освещение влияет на артериальное давление

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Научные исследования
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