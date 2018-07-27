Лишь тринадцать процентов Мирового океана не тронул человек

Канберра, , 01:22 — REGNUM Международная группа экологов определила, что нетронутыми остались всего тринадцать процентов Мирового океана, говорится в статье в Current Biology.

Автор исследования Кендалл Джонс (Kendall Jones) из университета Квинсленда в Австралии прокомментировал:

«Мы были поражены тем, как мало в океане осталось нетронутых акваторий. Океан огромен, он занимает 70 процентов поверхности планеты, но мы умудрились существенно повлиять почти на всю эту огромную экосистему».

Вопрос о том, сколько же акваторий в Мировом океане осталось «дикими», заинтересовал группу Джонса в связи с важностью таких территорий для того, чтобы сохранить биоразнообразие океана. Также авторы исследования подчеркнули, что из нетронутых акваторий статус охраняемой зоны имеет лишь одна двадцатая часть.

Авторы статьи считают, что защиту нетронутых территорий требуется срочно организовать, притом, это должно быть приоритетом природоохранной политики.

Напомним, 25 июля ИА REGNUM сообщало, что по заявлению учёных Мировой океан скоро станет мёртвым. От шестидесяти до восьмидесяти процентов пластика заканчивает путь в Мировом океане, что вызывает токсический эффект у морской флоры.

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