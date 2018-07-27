Будущее уже наступило — робот-спасатель к вашим услугам

Рим, , 00:57 — REGNUM Робота Centauro, способного работать от команд удалённого оператора в сложных и опасных условиях, представили разработчики из Итальянского технологического института и Боннского университета, передаёт издание IEEE Spectrum.

В основу конструкции заложен более ранний робот Momaro. Centauro стоит на четырёх ногах, на конце каждой поворотное колесо. Как робот ездит на колёсах, разработчики показали, в конце года они собираются продемонстрировать его умение ходить и подниматься на препятствия.

На конце каждой руки робота установлены адаптеры для манипуляторов различных типов. Робот принимает команды от оператора и автономно должен выполнять часть из них. Всех технических подробностей разработчики не раскрывают. Высота робота полтора метра, масса — девяносто три килограмма, благодаря аккумуляторам он может работать два с половиной часа. Управлять роботом планируется с помощью экзоскелета.

Такие роботы способны заменить спасателей в опасных и сложных районах, учитывая сложности передвижения и опасность для жизни спасателей, находящихся там.

Недавно, 25 июля, ИА REGNUM сообщало, что российским учёным заказали разработку четвероногих роботов, которые способны передвигаться по сложнопроходимому пути без затруднений.

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