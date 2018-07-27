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Учёные обнаружили первый подробный рисунок племени Майя

Наука

В Мексике учёные нашли пещеру с рисунками Майя

Учёные обнаружили первый подробный рисунок племени Майя
Wolfgang Sauber (User: Xenophon)
Майя

Мерида, Мексика, 27 июля 2018, 00:39 — REGNUM  

Группа археологов под руководством Серхио Гросжана Абимерхи (Sergio Grosjean Abimerhi), главы Мексиканского института экологии, науки и культуры на востоке полуострова Юкатан в джунглях обнаружила пещеру, стены которой исписаны рисунками племени Майя, сообщается в издании The Latin American Herald Tribune.

Пещера расположена на глубине двенадцати метров, площадь рисунков составляет пятнадцать метров в длину и пять в высоту. На стенах пещеры можно увидеть изображения геометрических и человеческих фигур, птиц, млекопитающих, а также отпечатки рук.

Это первый такой подробный рисунок, замечают археологи. Благодаря этой находке учёные хотят узнать больше информации о жизни Майя, хотя эти записи пока не расшифрованы и не установлен точный период их появления. В ближайшее время на место для помощи в идентификации элементов рисунка прибудут специалисты из Национального института антропологии и истории (INAH), а также другие учёные.

Юкатан был центром цивилизации Майя с IV по X век. Майя известны своей письменностью, архитектурой, математической и астрономической системами и искусством. Людям майя были знакомы многие краски, а техника нанесения краски до конца до сих пор не изучена .

Ранее, 27 марта, ИА REGNUM сообщало, что власти штата Юкатан намерены сделать древний индейский город Кулуба центром притяжения туристов. Проект реставрации заброшенного города уже представлен.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мексике представили проект реставрации заброшенного города майя

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Археология
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