В Снетогорском монастыре в Пскове открыли ранее неизвестные фрески

Псков, , 19:21 — REGNUM Новые фрагменты фресок открыли реставраторы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Снетогорского монастыря в Пскове. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, ранее неизвестные фрагменты росписи выполнены в стиле балканских орнаментов — этот рисунок специалисты называют «плетёнкой».

"Мы можем разглядеть сближённые цвета, движение кисти мастера наводит на ощущение того, что завитки проводились будто на одном дыхании», — сообщила реставратор Татьяна Золотинская.

Открытие было сделано во время реставрационных работ, которые начались весной 2018 года. Сейчас работы подходят к концу.

Напомним, собор Рождества Пресвятой Богородицы расписан в 1313 году. Настенная снетогорская роспись относится к начальному периоду расцвета псковской фрески, которую отличает особый колорит оттенков. Роспись собора сохранилась частично и является единственным памятником древнерусской монументальной живописи первой половины XIV века.

Для сохранения уникальных фресок реставраторы укрепили фундаменты и стены собора, построенные из известняковой плиты и кирпича на известняковом растворе, которые утратили прочность. Раствор для связки исторической кладки закачивали через специальные инъекционные стальные трубки, установленные в трещинах стен и цоколей здания. По мнению специалистов, храму необходима комплексная реставрация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, псковские власти прорабатывают вопрос о возобновлении работ по укреплении береговой линии у стен монастыря, которому грозит обрушение — обитель находится в 3,5 км от центра Пскова на высоком берегу реки Великой. Работы были начаты в 2007 году, но в 2010 году приостановлены.

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