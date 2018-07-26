«Толпа идёт и дышит»: реставраторы России и Италии обсудили «стресс фресок»

Великий Новгород, , 17:31 — REGNUM Проблема стресса, которую испытывают фрески от большого количества посетителей музеев, обсуждалась на российско-итальянском семинаре в Великом Новгороде, посвящённом актуальным проблемам реставрации фресковой живописи. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом по итогам семинара рассказал генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Об этой проблеме говорили, по его словам, в связи с Музеями Ватикана, где наблюдается большой подъём количества посетителей.

«Они ощутили это: толпу, которая идёт и дышит. А рядом фрески Сикстинской капеллы и другие росписи, которые ещё реставрируют», — пояснил Михаил Пиотровский.

Проблему сбережения фресок от наплыва туристов он назвал очень тонкой задачей, в решении которой очень важную роль играет музей: он регламентирует количество посетителей, часы работы и прочие условия.

«Это серьёзная вещь, и должен быть правильный баланс: должно быть доступно, но на условиях, которые музей определяет», — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На семинаре в Великом Новгороде итальянские реставраторы поделились уникальным материалом — о реставрации фрески «Триумф смерти» неизвестного автора XV века в Палермо, настенной росписи XIX века в Ватикане и других. Специалисты Государственного Эрмитажа рассказали о работах по реставрации комплекса фресок древнего Пскова и исследованиях авторской живописи фрески «Пейзаж с Фавном и нимфами» школы Рафаэля.

Напомним, в Великом Новгороде с 2015 года работает Центр по реставрации монументальной живописи. В Центре ведутся работы по научной реставрации фресок древних новгородских церквей, среди которых церковь Благовещения на Городище (1101 г.), Георгиевский собор Свято-Юрьева монастыря (1119 г.), церковь Спаса Преображения на Нередице (1198 г.), церковь Успения на Волотовом поле (1363 г.), церковь Спаса Преображения на Ильине улице (1374 г.), церковь Спаса Преображения на Ковалево (1380 г.). Только в мастерских по реставрации живописи церкви Успения на Волотовом поле размещено более 1,7 млн фрагментов росписи: это 195 композиций, 160 из которых уже частично собраны, а 18 возвращены на стены храма. На базе центра в Великом Новгороде работает «Реставрационная школа №1».