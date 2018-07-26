Индонезийские исследователи разработали метод лечения рака печени

Джакарта, , 15:29 — REGNUM Индонезийские исследователи из Института молекулярной биологии имени Эйкмана разработали метод лечения рака через идентификацию белка поло, такого как киназа-1, присутствующего в организме человека, который реагирует на вирус гепатита, сообщает Antaranews.

Киназа-1 может помочь в обнаружении рака печени, а также для выявления тяжести заболевания печени у пациентов с гепатитом C. Эта молекула в организме человека изменится при наличии вируса гепатита.

Благодаря раннему выявлению признаков рака печени через эту молекулу врачи смогут сделать более раннюю профилактику.

Таким образом, метод, предложенный индонезийскими учеными, можно применять в качестве маркера выявления рака печени при гепатите C или гепатите B.

Заместитель директора Института молекулярной биологии имени Эйкмана профессор Дэвид Хандохо Мулжоно заявил, что результаты исследования, если они будут развиваться непрерывно, могут стать решением проблемы многих случаев рака, встречающихся на более поздней стадии.

Институт немедленно зарегистрирует права на интеллектуальную собственность для дальнейших исследований, которые будут разработаны в Индонезии.