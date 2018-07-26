Видео: Людей научили управлять тремя руками

Токио, , 12:01 — REGNUM Учёные из Японии продемонстрировали, что люди способны управлять одновременно тремя руками — двумя собственными и одним протезом, подключенным через нейроинтерфейс. Об этом сообщается в журнале Science Robotics.

Учёные провели эксперимент, в котором добровольцам предлагалось подключить протез с нейроинтерфейсом, после чего попробовать управлять сразу тремя руками.

Во время эксперимента люди смогли балансировать мяч на доске с помощью собственных рук, а также одновременно хватать предмет с помощью протеза.

Результаты показали, что люди способны выполнять обе задачи одновременно. При этом всех участников можно разделить на тех, кто справился с заданиями очень хорошо и очень плохо. Учёные связывают это с индивидуальными способностями к координации и концентрации внимания.

Читайте также: Учёные разработали искусственный аналог «кожи хамелеона»