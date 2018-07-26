На южном полюсе Марса нашли озеро с жидкой водой

Брюссель, , 10:23 — REGNUM Большое подземное озеро жидкой воды обнаружено на южном полюсе Марса. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) со ссылкой на полученные аппаратом Mars Express (европейский зонд) радиолокационные данные.

«Радиолокационные данные … свидетельствуют о наличии жидкой воды», — отмечается в сообщении.

Согласно данным ученых, озеро с соленой водой, диаметр которого составляет около 20 км, скрыто за толстой шапкой из льда и пыли.

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