Четверг, 26 Июля 2018 года
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На южном полюсе Марса нашли озеро с жидкой водой

Наука

Диаметр озера составляет около 20 км

Брюссель, 26 июля 2018, 10:23 — REGNUM  Большое подземное озеро жидкой воды обнаружено на южном полюсе Марса. Об этом сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА) со ссылкой на полученные аппаратом Mars Express (европейский зонд) радиолокационные данные.

«Радиолокационные данные … свидетельствуют о наличии жидкой воды», — отмечается в сообщении.

Согласно данным ученых, озеро с соленой водой, диаметр которого составляет около 20 км, скрыто за толстой шапкой из льда и пыли.

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