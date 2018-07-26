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Самосборный складной оригами-квадрокоптер разработан в Швейцарии

Наука

Инженеры из Швейцарии разработали структуру оригами, которая выдерживает большую нагрузку

Берн, 26 июля 2018, 05:44 — REGNUM  Композит из жёстких эластичных слоёв, от организации которых зависят свойства конструкции, разработали инженеры из Швейцарии, пишет журнал Science Robotics.

Группа учёных из Швейцарии и США разработала метод создания оригами-структуры из жёстких и мягких материалов, способных работать как пружина и блокироваться. Эту идею улучшила другая группа под руководством Дарио Флореано из Федеральной политехнической школы Лозанны. Теперь эта структура может использоваться и для сильных нагрузок.

Такой квадрокоптер экономит место, является ударопрочным, он не износится раньше других аналогов, считают учёные.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 3 июля на Красной площади за запуск дрона задержали двоих аргентинцев. На нарушителей был составлен протокол, а летательный аппарат был изъят.

Читайте ранее в этом сюжете: На Красной площади за запуск дрона задержали двоих аргентинцев

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