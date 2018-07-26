Четверг, 26 Июля 2018 года
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Останутся сильнейшие — ящерицы с длинными пальцами пережили ураган

Наука

Учёные обнаружили, что после Ураганов Ирма и Мария 2017 года в Вест-Индии длина пальцев ящериц, обитающих там, стала длиннее

Вашингтон, 26 июля 2018, 03:52 — REGNUM  Колин Донихуэ и его коллеги из Гарвардского университета США заметили, что после урагана остались ящерицы, размеры тела которых помогают выживать в подобных условиях, сообщается в Nature.

Учёные считают, что способность сохранить жизнь именно у ящериц с конкретными физиологическими показателями — это естественный отбор. Согласно прогнозам, подобные климатические явления будут чаще и интенсивнее, соответственно, естественный отбор по устойчивым признакам станет более заметен.

Как сообщало ИА REGNUM, организм летучих мышей позаимствовал белок у вируса Эбола.

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Научные исследования
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