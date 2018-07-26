Эбола вновь угрожает — вирус обнаружен в организме летучих мышей

Вашингтон, , 03:19 — REGNUM Американские учёные нашли в организме летучих мышей из рода Myotis белок VP35, который происходит от вируса Эбола, опубликовал журнал Cell Reports.

Исследователи изучили белок, и стало понятно, что даже за восемнадцать миллионов лет, прошедших с момента заимствования, он спосбен подавлять иммунитет. Правда, функции этого белка учёные так и не смогли понять.

Отмечается, что летучие мыши являются природным хранилищем вирусов, которые для человека опасны: лихорадки Марбург, а теперь и Эбола.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что Минздрав Конго заявил о скорой победе над вирусом Эбола. Все, кто был в контакте с заболевшими, прошли 21-дневный инкубационный период.

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