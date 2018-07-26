Учёные научились имитировать процесс создания окаменелостей

Вашингтон, , 02:24 — REGNUM Учёными из Великобритании и США был предложен качественный способ имитации процесса образования окаменелостей за сутки в лаборатории, говорится в статье Palaeontology.

Эван Саитта из Филдовского музея естественной истории и Бристольского университета и его коллеги из США считают, что изучение самого процесса образования окаменелостей поможет интерпретировать данные, получаемые при изучении настоящих старинных окаменелостей.

Авторы считают, что их метод поможет разобраться, какие ткани как сохраняются в процессе фоссилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, археологи надеются получить полезные сведения об использовании населением минерального сырья для изготовления каменных орудий или в ритуальных целях

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