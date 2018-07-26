Как псы читают эмоции хозяев: ученые измерили уровень стресса

Балтимор, США, , 01:41 — REGNUM Учёные из Университета Джонса Хопкинса (Балтимор, штат Мэриленд, США) смогли определить, что собаки понимают эмоции хозяев, сообщает научный журнал Phys.org.

Псы научились считывать социальные сигналы человека, заявил ведущий автор работы Эмили Сэнфорд.

Исследователями был проведён эксперимент, в котором приняли участие собаки и их владельцы (34 четвероногих друга). Во время эксперимента у животных замеряли уровень стресса. Хозяина помещали отдельно от животного за прозрачной дверью. Затем хозяева начинали плакать или петь колыбельные.

Когда хозяева плакали, собаки пытались открыть двери быстрее в три раза. А у собак, которые не пытались добраться к хозяин, у был очень высокий уровень стресса, т. е. , они не предпринимали попыток открыть дверь, так как были настолько сильно подавлены.

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