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В ДНР разработали новую технологию получения углей

Наука

Донецкие ученые надеются распространять новые угли среди населения

В ДНР разработали новую технологию получения углей
Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Донецк, 25 июля 2018, 12:33 — REGNUM  Новую технологию получения угля для отопления домов изобрели в Донецком национальном техническом университете (ДонНТУ), заведующий кафедрой обогащения полезных ископаемых ДонНТУ Александр Корчевский, сообщает 25 июля «Донецкое агентство новостей».

По его словам, донецкие ученые предложили изготавливать для населения топливные брикеты из «тощих» углей, антрацита и продуктов углеобогащения. Зольность подобных брикетов составляет 18%, а из размер составит до 50 мм. Ученые считают, что характеристики брикетов позволят широко применять их в бытовых печках и каминах.

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Напомним, ранее в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что Россия проведет аккредитацию Донецкого национального медицинского университета им. Максима Горького. В правительстве ДНР считают это большим достижением и признанием заслуг университета.

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