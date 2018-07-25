В Мурманске приступили к загрузке ядерного топлива в реакторы плавучей АЭС

Мурманск, , 11:14 — REGNUM На первом российском плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» приступили к загрузке ядерного топлива, сообщила 25 июля пресс-служба «Росэнергоатома» (входит в госкорпорацию «Росатом»).

"Специалисты приступили к реализации одной из главнейших задач — поэтапной загрузке ядерного топлива в реакторные установки: сначала №1, а затем №2», — сообщил руководитель Дирекции по сооружению и эксплуатации плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) Виталий Трутнев.

По его словам, до конца 2018 года, будет произведен физический пуск реакторов и начнутся комплексные швартовные испытания, но до этого компании предстоит получить соответствующие разрешения Ростехнадзора.

Добавим, энергоблок «Академик Ломоносов» проекта 20 870 — первый из серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой единственную в мире плавучую АЭС и будет базироваться Певеке (Чукотский автономный округ), где постепенно заменит Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ.