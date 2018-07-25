В Суздале нашли свинцовую печать начала XII века

Суздаль, Владимирская область, , 10:26 — REGNUM Во время раскопок в Суздальском Ополье (Владимирская область) археологи обнаружили свинцовую печать начала XII века, которая принадлежала некому Дамиану. Владелец печати мог быть духовным лицом или наместником князя, сообщила 25 июля пресс-служба Института археологии РАН. Историки отмечают, что появление нового имени, ранее неизвестного, — настоящая сенсация.

Печать выполнена из свинца. Ее диаметр около 22 мм, а толщина — 2 мм. На лицевой стороне — изображения двух святых, по сторонам изображений находятся надписи «КОСМ» и «ДАМИАН». Археологи предполагают, что на печати изображены святые Косма и Дамиан, которые почитались как мученики и врачеватели. Их изображения встречались и ранее. Также на лицевой стороне печати есть надпись на греческом языке, которая переводится как «Господи, помоги рабу твоему Дамиану». Именно из-за этого археологи пришли к выводу, что печать принадлежала некому Дамиану, который, вероятно, мог быть одним из ближайших советников князя или представителем церкви.

«В летописях не упоминаются князья с таким крестильным именем, жившие в это время, поэтому остается предположить, что обладатель печати был высокопоставленным представителем княжеской власти, в управлении которого могли находиться суздальские земли, советником князя, или церковным иерархом: в истории Ростовской епархии и в списке епископов, занимавших ростовскую кафедру, есть значительные пробелы, приходящиеся на конец XI — начало XII века», — сообщили археологи.

«Находка 2018 года из Суздальской округи стала единственной печатью этого типа, полученная в результате легитимных археологических исследований и единственной находкой, контекст которой надежно документирован», — рассказал руководитель экспедиции, директор ИА РАН Николай Макаров.

По словам историка, для изучения истории Ростово-Суздальской земли эта находка очень важна. Так, сейчас специалисты знают всего несколько имен князей и епископов, которые жили в северо-восточной Руси. Кроме того, за последние 50 лет наука не узнала ни одного нового персонажа.

«Появление нового исторического персонажа, нового не-княжеского имени — настоящая сенсация», — сказала Николай Макаров.