Астрономы зафиксировали магнитный экватор Юпитера

Лондон, , 10:12 — REGNUM Астрономы из Великобритании определили конфигурацию магнитного экватора Юпитера. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Магнитный экватор представляет собой воображаемую линию, на которой магнитная стрелка располагалась бы параллельно поверхности планеты. Исследователи провели анализ снимков Юпитера, которые были получены инфракрасным телескопом InfraRed Telescope Facility с 1995 по 2000 год.

Учёные обнаружили различия в яркости линии излучения ионов водорода H3+. Эти ионы в больших количествах присутствуют в верхних слоях атмосферы Юпитера. В результате была обнаружена экваториальная линия, где яркость излучения ионов существенно меньше, чем в окружающих областях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зонд Juno зарегистрировал на Юпитере большое число грозовых разрядов и построил карту их распределения в атмосфере планеты.

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