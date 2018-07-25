Учёные: На спутнике Юпитера следы жизни могут находиться подо льдом

Вашингтон, , 09:46 — REGNUM Учёные из Лаборатории реактивного движения NASA пришли к выводу, что на Европе, спутнике Юпитера, следы существования жизни могут находиться подо льдом на глубине в один сантиметр. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Учёные создали модель, показывающую распределение потока высокоэнергетических электронов, который идёт от Юпитера и достигает спутника. Удалось установить различия в уровне радиации на разных участках Европы, на которых могла в том или ином виде существовать жизнь.

Исследователи отмечают, что аминокислоты, свидетельствующие о возможном существовании жизни, могут находиться в стабильном состоянии около 10 млн лет. Причём в высоких и средних широтах — на глубине 1 сантиметра, а в низких широтах — на глубине 10−20 сантиметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили на одном из спутников Юпитера, Европе, следы присутствия океанов.

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