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Учёные: На спутнике Юпитера следы жизни могут находиться подо льдом

Наука

Следы существования жизни могут находиться на глубине в один сантиметр

Вашингтон, 25 июля 2018, 09:46 — REGNUM  Учёные из Лаборатории реактивного движения NASA пришли к выводу, что на Европе, спутнике Юпитера, следы существования жизни могут находиться подо льдом на глубине в один сантиметр. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Учёные создали модель, показывающую распределение потока высокоэнергетических электронов, который идёт от Юпитера и достигает спутника. Удалось установить различия в уровне радиации на разных участках Европы, на которых могла в том или ином виде существовать жизнь.

Исследователи отмечают, что аминокислоты, свидетельствующие о возможном существовании жизни, могут находиться в стабильном состоянии около 10 млн лет. Причём в высоких и средних широтах — на глубине 1 сантиметра, а в низких широтах — на глубине 10−20 сантиметров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили на одном из спутников Юпитера, Европе, следы присутствия океанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные нашли следы присутствия океанов на одном из спутников Юпитера

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Космические полеты, аппараты и исследования
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