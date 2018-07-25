Во Владивостоке побит температурный рекорд 50-летней давности

Владивосток, , 08:34 — REGNUM В Приморском крае зафиксирован температурный рекорд. Днем 24 июля воздух прогрелся до +30,9 °C — такой жары не наблюдалось более 50 лет, сообщает портал «Примпогода».

Абсолютный максимум температуры +30,6 °C был отмечен 24 июля 1967 года. Однако 25 июля погода сильно изменилась: ночью наблюдались туман и морось, днем погода осталась облачной.

«Температура воздуха будет комфортней, +23…+26 °C», — отмечают синоптики.

Как сообщало ИА REGNUM, аномально жаркая погода установилась в июле в Японии. Термометр показывает более 40 °C. Жителям грозит тепловой удар. Так, только в течение двух дней 22 и 23 июля от жары скончались 11 человек. По прогнозам, жара спадет не раньше 26 июля.

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