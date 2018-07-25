В Китае обнаружены 136 гробниц времен династии Восточная Чжоу

Цзинань, Китай, , 04:37 — REGNUM В общей сложности 136 гробниц, относящихся к временам династии Восточная Чжоу (770−256 до н.э.) были найдены в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

Захоронение расположено в деревне Дахань близ города Тэнчжоу. Исследователь Института культурного наследия и археологии провинции Шаньдун Лю Яньчан отметил, что раскопки начались еще в октябре 2017 года. За это время было найдено 100 малых могил, 36 больших и средних, а также более 800 изделий из керамики, нефрита, кости и бронзы.

«Основываясь на размерах захоронений, размещения и количества погребальных предметов, можно предположить, что гробницы крупного и среднего размера принадлежат особам благородных кровей. Их национальность пока еще не идентифицирована», — заявил Лю, добавив, что в гробницах имеются элементы культуры древних племен Дунъи, что говорит о тесных культурных связях.

Отметим, что в Китае активно ведутся археологические раскопки практически по всей стране. Ранее археологам удалось обнаружить во Внутренней Монголии на севере Китая странное наскальное изображение человеческого лица без контуров.

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