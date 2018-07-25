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Создан материал, меняющий свойства из-за магнитного поля и света

Наука

Электромоторы не являются универсальными, поэтому учёные работают над другими видами актуаторов

Вашингтон, 25 июля 2018, 03:45 — REGNUM  Американские учёные разработали композиционный материал, который меняет свою форму и магнитные свойства при нагревании светом, пишет журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Фьоренцо Оменетто и его коллеги из Университета Тафтса и Лос-Аламосской национальной лаборатории работают над созданием независимых актуаторов, они изобрели материал, форму которого можно менять с помощью внешних стимулов (магнитное поле, свет, нагревание).

Для приведения материала в движение нужно, чтобы он находился в магнитном поле при облучении его светом.

Учёные уже создали простой двигатель, где шестерёнка сделана из фрагмента композита, который меняет форму под действием света.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Массачусетсе создан первый полимерный материал, структуру и физические свойства которого можно менять под воздействием света.

Читайте ранее в этом сюжете: Учёные создали материал, свойства которого изменяются от света

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