Нейроны — возбудители: учёные нашли клетки, контролирующие сами себя

Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Учёные обнаружили нейроны, которые контролируют сами себя и поддерживают возбуждение центральной нервной системы (ЦНС), сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Рокфеллеровского университета (США) считают, что нашли нейроны, поддерживающие возбуждённое состояние ЦНС. Они находятся в ретикулярной формации — это область ствола головного мозга, которая отвечает за контроль рефлекторной деятельности спинного мозга и активацию коры.

При необходимости эти нейроны вырабатывают фермент, производящий оксид азота, который расслабляет кровеносные сосуды. Вследствие чего к тканям увеличивается приток насыщенной кислородом крови. Учёные предполагают, что эти клетки являются важнейшими в поддержании возбуждения ЦНС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американским учёным удалось перепрограммировать нейроны головного мозга, проведя операцию на бодрствующих грызунах.

