Индикаторы в горшках в землей: учёные работают над новой флорой

Вашингтон, , 02:14 — REGNUM Проект создания генетически модифицированных растений разработали учёные из США, эти растения будут оповещать о потенциальной опасности воздуха, говорится в журнале Science.

Профессор Университета Теннеcси Нил Стюарт, занимающийся синтетической биологией, вместе с коллегами предполагает, что домашние растения должны быть не только украшением, но и помогать своим хозяевам. Они могут служить в качестве датчика, который предупредит об опасностях в составе воздуха. Авторы работают над проектом генетической модификации растений, которая сможет реагировать, к примеру, изменением окраса листьев, на радон, плесень и другие вредные вещества в воздухе.

Уже сейчас существует несколько таких успешных проектов. В скором времени авторы хотят внедрить их в производство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, австралийские ученые смогли встроить млекопитающим геномный редактор, позволяющий создать нужные виды генов.

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