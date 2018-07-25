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Охота на крабов началась — из них сделают упаковку

Наука

Учёные создали аналог пластика из элементов панциря членистоногих и возобновляемых ресурсов

Охота на крабов началась — из них сделают упаковку
Краб

Вашингтон, 25 июля 2018, 01:46 — REGNUM  Прозрачный гибкий материал, который впоследствии может заменить пластик, создали в Технологическом институте Джорджии, говорится в журнале ACS Sustainable Chemistry & Engineering.

Исследователи соединили целлюлозу, хитин (элемент твердого экзоскелета членистоногих) и полилактид (полимер, получаемый из сахарного тростника и кукурузы). Для производства нового материала используют микроскопические частицы указанных полимеров. Они образуют прочный материал.

При сравнении с полиэтилентерефталатом (ПЭТ), который используется в производстве различного вида упаковок и тары, хитиновая плёнка оказалась предпочтительнее. На шестьдесят семь процентов лучше она сможет сохранять продукты.

Теперь учёным предстоит найти для производства максимально дешёвый способ и сделать материал более устойчивым к пару.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что учёные призвали сократить потребление пластика: от шестидесяти до восьмидесяти процентов пластика заканчивает путь в мировом океане, что вызывает токсический эффект у морской флоры. Из-за этого иировой океан вымрет.

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Научные исследования
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