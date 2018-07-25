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Разработку четвероногих роботов заказали российским учёным

Наука

Четвероногие роботы способны передвигаться по сложнопроходимому пути без затруднений

Москва, 25 июля 2018, 01:28 — REGNUM  По заказу нескольких ведомств специалисты российского Фонда перспективных исследований (ФПИ) будут создавать четвероногих роботов, сообщает News.ru.

Такие роботы могут не только стать, например, разведчиками, но и выполнять функции вьючных животных. Сергей Хурс, руководитель проекта Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ, заявил:

«Уже создана целая серия четвероногих роботов, но эти разработки носили преимущественно инициативный характер. Сегодня такая работа ведётся по заказу других ведомств».

Точное назначение и внешний вид роботов пока не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вооружение армии РФ поступит беспилотник «Форпост-М», бортовое радиоэлектронное оборудование которого не имеет аналогов в мире. Он сможет совершать полеты без использования системы ГЛОНАСС или GPS.

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Робототехника
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