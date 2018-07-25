Мировой океан скоро станет мёртвым — заявляют учёные

Владивосток, , 01:11 — REGNUM Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) совместно с зарубежными коллегами определили вред нановолокон, входящих в состав пластика, говорится в статье Environmental Research.

Исследование проводилось на водорослях типа Heterosigma akashivo, широко представленных в водах, омывающих российский Дальний Восток. Учёные выяснили, что уже на третий день даже небольшое количество нанотрубок (входят в состав пластика) обеспечивают острый и хронический токсический эффект у растений.

Напомним, ещё в 2016 году на Всемирном экономическом форуме был опубликован доклад, согласно которому к 2050 году количество пластика в мировом океане превысит количество рыбы. И на сегодня эта проблема реальна, так как использование пластика во всех сферах жизни растёт.

Один из соавторов статьи Аристидис Цацакис из Университета Крита, заметил следующее:

«Объём наноматериалов, присутствующих в нашей жизни, значительно увеличился в последнее время. Раньше в лабораториях получали образцы в количествах, измеряемых микрограммами. На сегодняшний день мы имеем многотонное производство пластмасс и композитов, содержащих в себе наночастицы, в частности углеродные и кремниевые нанотрубки. Чем дальше, тем важнее понять, какая нагрузка на экологию может быть вызвана этими частицами…»

Учёные призвали к сокращению использования пластика.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что дети и взрослые поддержали идею отказа от пластика и защиты морских обитателей. 5 июня в День эколога в свободном порту Ванино провели генеральную уборку моря.

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