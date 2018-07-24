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Зонд MAVEN зафиксировал протонные полярные сияния на Марсе

Наука

Учёные сообщили об успешной регистрации протонных сияний на красной планете

Зонд MAVEN зафиксировал протонные полярные сияния на Марсе
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Марс

Вашингтон, 24 июля 2018, 13:17 — REGNUM  Астрономы из США смогли пронаблюдать протонные полярные сияния на Марсе. Об этом сообщается в журнале Nature Astronomy.

Учёные сообщили об успешной регистрации протонных сияний на красной планете, которые были зафиксированы с помощью космического аппарата MAVEN. Открытие было сделано при анализе данных, которые были собраны в ультрафиолетовом диапазоне при помощи спектрографа и датчика частиц солнечного ветра.

Отмечается, что протонные полярные сияния на Марсе позволят учёным лучше понять механизмы взаимодействия солнечного ветра с атмосферой красной планеты, а также других планет Солнечной системы, у которых есть газовые оболочки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из США и Швейцарии выдвинули гипотезу, что долины на Марсе образовались в результате ливневых дождей около 4 млрд лет назад.

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