Учёные опубликовали видео с жителем Амазонии, «последним из племени»

Бразилиа, , 10:21 — REGNUM В Бразилии опубликовали видео с человеком, который живёт в лесах Амазонии и считается последним представителем своего племени. Об этом сообщает организация FUNAI.

Мужчина получил прозвище «Последний из своего племени». Предположительно, его возраст составляет около 55−60 лет.

На видео он рубит деревья. Ролик сделан ещё в 2011 году, однако опубликован только сейчас. Абориген не подпускает учёных близко к себе, а при нарушении его границ делает предупредительный выстрел.

Отмечается, что организация следит за человеком уже два десятилетия и должна ежемесячно предоставлять правительству Бразилии доказательства того, что он жив, чтобы защитить его территорию.

В последний раз его видели в 2016 году. В мае 2018 года он оставил после себя свежие следы и срубленные деревья, что говорит о том, что он жив.

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