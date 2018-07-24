Кислотность океана может побить рекорд, установленный 14 млн лет назад

Лондон, , 09:20 — REGNUM Кислотность Мирового океана может превысить рекорд, который был установлен 14 млн лет назад. Об этом сообщает издание Earth and Planetary Science Letters.

Учёные из Великобритании восстановили историю кислотности океана за 22 млн лет. Отмечается, что уровень pH может достигнуть к 2100 году показателя 7,8.

Этот показатель является рекордным. Подобная кислотность наблюдалась в период среднего миоцена — около 14 млн лет назад.

Причиной этого является повышение в атмосфере планеты уровня углекислого газа, который растворяется в океане. Подобная ситуация может привести к гибели коралловых рифов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные пришли к выводу, что Большой Барьерный риф за 30 тыс. лет своего существования пережил несколько массовых вымираний кораллов.

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