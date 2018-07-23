Понедельник, 23 Июля 2018 года
22:56:26 МСК

Физик из Курска получил президентский грант на создание электронного мозга

Наука

Российский научный фонд поддержал разработку доцента КГУ

Физик из Курска получил президентский грант на создание электронного мозга

Курск, 23 июля 2018, 22:10 — REGNUM  Доцент кафедры физики и нанотехнологий Курского государственного университета Никита Емельянов получил президентский грант в размере трех миллионов рублей на разработку своего проекта, сообщила телерадиокомпания «Сейм».

Ученый с 2015 года работает над созданием нейроноподобного осциллятора — электрического генератора, по функциям схожего с клетками человеческого мозга.

«Принцип обработки информации гораздо ближе к тому, как информация обрабатывается нашим мозгом, по сравнению с тем, как информация обрабатывается компьютером. Как когнитивная функция осуществляется у живых объектов? Это очень сложно, и изучать это биологам затруднительно. Тут мы можем построить аналог из неживых элементов и сможем понять, как эти вещи происходят в мозге», — цитирует издание слова Никиты Емельянова.

Аналогичные разработки уже существуют в мире, но курский ученый намерен снизить их себестоимость. Никита Емельянов уже получил 1,5 млн рублей, еще столько же средств ему должны выделить в 2019 году. Ученый в своей работе планирует сотрудничать с Берлинским и Перуанским университетами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Президентские гранты — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить