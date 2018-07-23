EdCrunch2018: Мировые эксперты для лидеров цифровой экономики России

Владивосток, , 18:53 — REGNUM 21 июля закончил работу первый образовательный интенсив университета НТИ «20.35» для лидеров технологического развития России #Остров10−21 на острове Русский (Владивосток). Генеральным образовательным партнером мероприятия, организовавшим выступления 25 экспертов мирового уровня, стала Глобальная конференция по технологиям в образовании #EdCrunch2018.

Глобальная конференция по технологиям в образовании #EdCrunch2018 стала генеральным образовательным партнером интенсива «Остров 10−21», организовав выступления и лекции 25 спикеров — российских и зарубежных экспертов с мировым именем. В том числе, нобелевского лауреата, профессора Манчестерского университета Константина Новоселова, исполнительного директора исследовательского института Packet Clearing House (США) Билла Вудкока, генерального директора Cognitive Research Labs, Inc. (Япония) Хидето Томабечи и так далее.

Константин Новоселов поделился своими идеями о будущем науки с участниками интенсива.

«Мы привыкли делить историю человечества на эры, — отметил он. — Всем интересно, что дальше, и в какой эре мы живем сейчас? Ответ на этот вопрос неоднозначный. Мы заложники 3−5 материалов: в электронике — кремний, в строительстве — сталь, в авиастроении — алюминий и немного титана. Человечеству необходимы новые материалы, которые будут адаптированы к новым реалиям. Следующая эра должна стать эрой адаптивных материалов со своей интеллектуальной составляющей, выстраивающих иерархическую систему: автомобильные покрышки, которые адаптируются к состоянию дороги, дороги, которые адаптируются к погоде».

В рамках интенсива «Остров 10−21» состоялась серия мастер-классов X-labs от экспертов всемирно известного центра EdPlus at Arizona State University (EdPlus@ASU). Профессора Университета Аризоны Дейл П. Джонсон, доктор Стефан Рудигер и Майк Шарки возглавили работу нескольких творческих лабораторий, где определялись пути разработки отечественных аналогов инструментов сбора статистики для оценки эффективности российских университетов в целом, результатов обучения в отдельных вузах и внутривузовской деятельности студентов для бенчмаркинга и анализа продолжительных тенденций. Исследователи из Аризоны высоко оценили совместную работу с лидерами технологического развития России.

«Я впечатлен масштабом и амбициями конференции на острове Русский, где собрались высокомотивированные молодые люди. Мы провели трехдневные лабораторные работы с участниками, в ходе которых они учились выявлять, обрабатывать и использовать данные, накопленные в системе образования, а также изучили возможности современных адаптивных технологий. Совместно с Университетом НТИ «20−35» и #EdCrunch мы планируем запустить ряд больших проектов по цифровой трансформации высшего образования», — сообщил управляющий адаптивными программами Университета Аризоны Дейл П. Джонсон.

Профессора Arizona State University совместно с другими известными спикерами также примут участие в работе Глобальной конференции по технологиям в образовании «#EdCrunch2018: данные, которые трансформируют мир», которая пройдет 1−2 октября в ЦМТ, Москве. Конференция, идеологом которой является НИТУ «МИСиС», проводится в рамках реализации приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ». Организаторами #EdCrunch2018 выступили НИТУ «МИСиС» и Университет НТИ «20.35» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и «Рыбаков фонда».

Организаторами первого образовательного интенсива для технологических лидеров России #Остров10−21 стали университет НТИ «20.35» АСИ, РВК, АНО «Цифровая экономика», ДВФУ. Проект призван обеспечить развитие компетенций всех участников в области цифровых и сквозных технологий в сочетании с навыками управления личной и командной эффективностью.

В течение десяти дней, с 10 по 21 июля, 1000 участников — лидеров технологического развития страны, предпринимателей в сфере современных технологий, руководителей, отвечающих за цифровую трансформацию в своей организации или регионе, талантливых старшеклассников, студентов и молодых инженеров — погрузились в атмосферу творческого поиска, интенсивного получения теоретических знаний и практических навыков.