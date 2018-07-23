САФУ надеется на поддержку Атомфлота

Архангельск, , 16:50 — REGNUM Сотрудничество в научно-исследовательской деятельности и инновационной деятельности между ФГУП «Атомфлот» и Северным (Арктическим) федеральным университетом закреплено соответствующим соглашением. Документ сегодня пописали ректор вуза Елена Кудряшова и глава «Атомфлот» Вячеслав Рукша.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе университета, среди исследовательских направлений, по которым С (А)ФУ и Атомфлот имеют общий интерес, можно назвать изучение гидрометеорологического режима арктических морей, охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов арктических морей, безопасное обращение с ядерными материалами и радиоактивными отходами, обеспечение безопасности и эффективности эксплуатации морских объектов на арктическом шельфе и другое.

Как сообщало ИА REGNUM, ФГУП «Атомфлот» проявляет интерес к изучению экологической ситуации в Арктике. В ближайших планах ведомства — выяснить сценарии развития ледовых условий в Арктике на 2030−2050 годы. Работы по исследованию состояния льдов выполнит Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) в Петербурге.

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