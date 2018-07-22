Разработана технология, позволяющая мгновенно зарядить смартфон

Аделаида, Австралия, , 13:03 — REGNUM Уникальная технология мгновенной зарядки для смартфона разработана специалистами из университета Аделаиды в Австралии, сообщает 21 июля ABC News.

Научный сотрудник университета Аделаиды доктор Джеймс Квач из университета Аделаиды планирует использовать свой опыт работы в квантовой механике для создания первой в мире квантовой батареи — супер батареи с потенциалом мгновенной зарядки.

Доктор Квач заявил, что батарея может использоваться в небольших электронных устройствах, таких как часы, iPad или компьютер.

Кроме того, он отметил, что в отличие от обычных батарей, которые берут одинаковое количество времени для зарядки независимо от того, сколько их у вас есть, теория заключается в том, что квантовые батареи будут заряжаться тем быстрее, чем больше у их у вас.

«Если одна квантовая батарея заряжается за час, то две-за 30 минут, три-за 20 минут и так далее. Если бы у вас было 10 000 батарей, они бы заряжались менее чем за секунду», — сказал доктор Квач.

Такое стало возможным благодаря новейшим исследованиям в области квантовой физики, в частности, благодаря такому свойству, как запутанность. Ученый пояснил, что при запутанности, когда два объекта связаны в одно, это означает, что у них теряется чувство индивидуальности. Именно это свойство и делает возможным процесс ускорения зарядки аккумулятора.

Напомним, что идея квантовой батареи обсуждалась в исследовательской работе 2013 года, и с тех пор были проведены только теоретические исследования по этой теме.