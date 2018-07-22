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Учёные создали материал, свойства которого изменяются от света

Наука

Полимер, который становится текучим при одном освещении и твёрдым — при другом создали учёные из Массачусетского технологического института

Кембридж , США, 22 июля 2018, 03:46 — REGNUM  Учёными создан первый полимерный материал, структуру и физические свойства которого можно менять, сообщает журнал Nature.

Физические свойства полимеров меняются лишь один раз, когда они создаются, потом молекулярные цепочки, а соответственно, и свойства материалов, уже не изменить. Инженер Юйвей Гу (Yuwei Gu) из Массачусетского технологического института и его коллеги создали первый полимер, структуру и физические свойства которого можно менять.

Созданный учёными полимер меняется под действием света, он застывает под ультрафиолетом и становится мягким под зелёной лампой. Такие вещества имеют название полимерных металлоорганических координационных соединений.

Заметим, что пока после проведённого цикла размягчения и затвердевания образец рассыпается, но Гу считает, что специалисты преодолеют проблемы. Такой материал будет легко не только перерабатывать, но и чинить. Кроме того не исключено, что благодаря новой структуре продлится срок службы пластика.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Стэнфордского университета разработали пластырь, который поможет вылечить депрессию. Он определяет уровень кортизола — основного показателя напряжения в организме человека.

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