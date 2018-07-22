Искусственный интеллект распознает виды птиц по их пению

Вашингтон, , 03:15 — REGNUM Учёные научили искусственный интеллект (ИИ) по звукам, издаваемым птицами, различать их виды, сообщает журнал Science.

Из-за активной вырубки лесов и глобального потепления популяции птиц сокращаются стремительными темпами. Чтобы посчитать количество птиц каждого вида, учёным приходится записывать их пение и воспроизводить через компьютер, но и в работе компьютера бывают ошибки.

Эту проблему решили, создав тридцать нейросетей и обучив их посредством записей птичьих голосов. В результате нейросеть с точностью 89 процентов может выделить пение птиц из другого шума.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что найден способ сохранить популяцию африканских львов. Учёные предлагают применять методику охраны ключевых «коридоров», которые должны стать для хищников безопасной зоной перемещения.

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