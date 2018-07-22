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Лечение глаукомы, новая походка — имитация полёта на Луну изменит людей

Наука

Очередная серия экспериментов ФМБА началась на стендах, имитирующих полёт и нахождение на спутнике Земли

Москва, 22 июля 2018, 02:27 — REGNUM  Результаты экспериментов по имитации полётов на Луну, которые проводятся в Научно-исследовательском институте космической медицины ФМБА, могут быть использованы в лечении глаукомы, сообщает «Популярная механика».

Очередная серия экспериментов по имитации полёта и нахождения человека на Луне продлится с 23 июня по 26 октября. В ходе исследований уже обнаружены интересные результаты, рассказал директор НИИ Виктор Баранов.

Так, офтальмологи обнаружили изменение внутриглазного давления испытуемых. Вероятно, это можно будет использовать при лечении глаукомы. Экспериментом заинтересовались и стоматологи. Учёные также заметили изменения походки человека.

«Изменялась тактика ходьбы, углы сгиба в коленке, в голеностопном суставе», —

сказал Баранов, добавив, что испытуемые стали шагать не с пятки на носок, а всей ступнёй.

Цель исследований имитации нахождения на Луне — проверка уровня работоспособности человека во время пребывания на спутнике Земли и изменения показателей его физического состояния.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня американская компания SpaceX отложила отправку к Луне первых туристов, намеченную на конец 2018 года. Запуск перенесен на середину 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: SpaceX отложила отправку к Луне первых туристов

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Космические полеты, аппараты и исследования
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