Фрукты и овощи в рационе защитят от рака груди — учёные

Калифорния, США, , 01:58 — REGNUM При потреблении более пяти порций фруктов и овощей в день риск заболевания раком молочной железы снижается на 11%. К такому выводу пришли американские исследователи, сообщается в International Journal of Cancer.

Исследование проводилось под руководством Мариам Фарвид (Maryam Farvid) из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. Было исследовано 182 145 женщин в возрасте от 27 до 59 лет. Помимо распространённых факторов риска возникновения рака молочной железы, ученые изучили их диету.

Выяснилось, что у женщин, потреблявших более пяти с половиной порций фруктов и овощей в день (порция равна овощу или фрукту), риск развития рака груди меньше, чем у тех, кто потреблял менее двух с половиной порций.

Так как в овощах и фруктах содержится большое количество антиканцерогенов, то и большое потребление их положительно влияет на здоровье. Учёные говорят, что наибольшую пользу принесут оранжевые и жёлтые овощи и крестоцветные.

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Питание человека влияет на многие показатели здоровья, в том числе и риск развития заболеваний раком. В пример приводится то, что избыточное потребление спиртного и повышенное содержание холестерина увеличивает шансы заболеть раком молочной железы — это объясняется связью между раком груди и лишним весом.

Стоит отметить, что взаимосвязь питания и риска развития рака груди зависит ещё и от типа формируемой опухоли. Так, риск развития люминального рака типа A от питания зависит, а типа B — нет. В целом учёные отметили положительный эффект от большого потребления фруктов и овощей для профилактики развития рака молочной железы разного типа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее австралийские учёные разработали анализ крови, выявляющий меланому на начальных стадиях. Для этого они изучили более 1,6 тыс. типов антител.

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