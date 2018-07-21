Создано новое обезболивающее на базе модифицированного ботокса

Лондон, , 16:17 — REGNUM Методику терапии хронических болей с помощью модифицированного ботулотоксина протестировали в Университетском колледже Лондона, сообщил 18 июля журнал Science Translational Medicine.

Авторы работы испытали на мышах две версии обезболивающего на основе ботулотоксина. Препараты вводили в спинной мозг мышей, а затем грызунов исследовали с помощью прибора измерения кожной чувствительности.

Оба средства показали высокую эффективность при хронической боли и воспалительных процессах. При этом препараты, в отличие от обезболивающих на основе опиатов, не вызывали привыкания и не давали видимых побочных эффектов.

Кроме того, этот вариант ботулотоксина не влияет на подвижность мышц. Небольшой дозы препарата достаточно для блокировки боли на срок до 23 дней.

Препарат, названный Derm-BOT, не убивает нейроны и безопасен в производстве.

Напомним, что ранее ученые из Университетского колледжа Лондона создали назальный спрей, позволяющий доставить обезболивающие препараты прямо в мозг. Препарат успешно прошел клинические испытания на животных.