Россия заняла десятое место в мире по количеству научных публикаций

Москва, , 15:49 — REGNUM Десятое место заняла Россия в рейтинге по совокупному количеству публикаций исследований в области естественных наук, сообщил 19 июля сайт Высшей школы экономики.

По данным специалистов института статистических исследований и экономики знаний, Россия по отдельным направлениям физики, а именно в математической, атомной, ядерной, прикладной физике входит в пятерку лучших.

Также сильны позиции нашей страны в математике, органической и неорганической химии, геологии, оптике. В науках о жизни, напротив, вклад российских ученых в мировую науку не столь заметен.

Специалисты ВШЭ подчеркивают, что в настоящее время Россия входит в число стран, лидирующих в области исследований, связанных с переходом к цифровой технологии производства, к чистой и более эффективной энергетике, с обеспечением связанности территории, освоением воздушного и космического пространства, Мирового океана.

Высокие позиции в рейтинге авторы исследования объясняют тем, что российские ученые активно работают в составе международных групп. В 3,7% российские ученые указаны как соавторы исследований.

Следует отметить, что за последние 10 лет среди рассмотренных ВШЭ 63-х позиций, позиции России ухудшились в 33-х, улучшились в 25, а в пяти не изменились. Россия за 10 лет не выпадала из числа лидеров, но и не выходила в лидеры в какой-либо области.